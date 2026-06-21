هندسة عمان العربية تنظم فعالية (AEE Day) بمشاركة شخصيات وشركات رائدة بقطاع الطاقة وسوق العمل

خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على مواءمة مخرجاتها الأكاديمية مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات القطاع الصناعي، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، رعى الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، وبحضور الدكتور أكرم موسى رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة ومشرف فرع جمعية مهندسي الطاقة (AEE AAU) ، فعاليات "يوم جمعية مهندسي الطاقة (AEE Day)"، والتي نظمها الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الطاقة (AEE) في الجامعة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء وممثلي الشركات العاملة في قطاع الطاقة والرياديين في السوق المحلي.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور العساف على أن إعداد مهندسين يمتلكون المعرفة والمهارة والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة يُعد من الأولويات التي تحرص عليها جامعة عمان العربية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه المهندس في تنمية المجتمعات وتعزيز الأمن الطاقوي، كما ثمّن الجهود التي يبذلها الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الطاقة (AEE)، وما يحققه من إنجازات ومبادرات متميزة تعكس كفاءة طلبة الكلية وتسهم في رفع اسم الجامعة وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه أشاد الدكتور موسى بالدعم المتواصل الذي تحظى به أنشطة القسم والفرع الطلابي من عمادة كلية الهندسة، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز حضور الطلبة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الأنشطة العلمية والمهنية المتخصصة، كما استعرض أبرز إنجازات ومبادرات الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الطاقة (AEE)، والدور الذي يقوم به في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم القيادية والمهنية، مؤكداً أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة يمثل خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر هندسية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

كما شهدت الفعالية مجموعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية التي شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة، من بينهم المهندس نور الدين نجدية، والمهندس يوسف الحمد، والمهندسة سهير مهيرات، والمهندس سامر الزوايدة، حيث تناولوا خبراتهم المهنية ومسيرتهم العملية، وقدموا رؤى حول واقع القطاع وتحدياته وفرصه المستقبلية، كما أتاحت هذه الجلسات للطلبة فرصة التواصل المباشر مع الخبراء والاستفادة من تجاربهم، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية وربط مخرجاتهم الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل.

كما حظيت الفعالية بمشاركة فاعلة من عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، من بينها LONGI، وMagic Energy، وADVA THERM، وCambridge Engineering Consultants، وFB Group، وWathba Investment Co، حيث استعرض ممثلوها أحدث التقنيات والحلول والمشاريع المتخصصة في القطاع، الأمر الذي أتاح للطلبة فرصة التعرف إلى بيئة العمل المهنية والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات والاطلاع على الفرص التدريبية والمهنية المتاحة، كما أتاحت الفعالية مساحة تفاعلية للتواصل بين الطلبة وممثلي الشركات والمؤسسات المتخصصة، الأمر الذي أسهم في تعريفهم بمتطلبات القطاع وفرص التدريب والتطوير المهني، وعزز من ارتباطهم ببيئة العمل الهندسية، انسجاماً مع نهج جامعة عمّان العربية في تأهيل طلبتها وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتخللت الفعالية مجموعة من العروض التقديمية والأنشطة التفاعلية التي قدمها ممثلو الشركات والمتخصصون المشاركون، حيث تناولت أحدث التقنيات والتوجهات الحديثة في قطاع الطاقة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بكفاءة الطاقة والاستدامة، كما نظم أعضاء الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الطاقة (AEE) مسابقات هندسية هدفت إلى تنمية روح الإبداع والتنافس العلمي بين الطلبة، وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية.

وفي ختام الفعالية كرّم الدكتور أكرم موسى الشركات والمؤسسات الداعمة والمتحدثين المشاركين تقديراً لمساهمتهم في إنجاح الفعالية ودعم العملية التعليمية، كما أشاد الحضور بالجهود التي بذلها أعضاء الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الطاقة (AEE) في تنظيم الفعالية وإخراجها بصورة متميزة تعكس مستوى كفاءتهم وقدراتهم التنظيمية.