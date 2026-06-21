جامعة عمان العربية تعقد محاضرة متخصصة بعنوان (تطبيقات المعلوماتية الحيوية في تحليل البيانات الجينومية)

خبرني - انطلاقاً من رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، وحرص كلية العلوم الطبية التطبيقية على تعزيز التواصل الأكاديمي مع طلبتها وتنمية معارفهم العلمية والعملية، نظمت الكلية ورشة متخصصة بعنوان "تطبيقات المعلوماتية الحيوية في تحليل البيانات الجينومية"، قدّمتها الأستاذة حنين الجمل المتخصصة في علوم الجينوم، بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة وسام الوزني، والدكتور بلال الشوملي رئيس قسم العلوم الطبية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة برنامج المعلوماتية الحيوية.

وهدفت الورشة إلى تعريف الطلبة بالتطبيقات العملية للمعلوماتية الحيوية في مجالات تحليل البيانات الجينومية وتشخيص الأمراض، وتسليط الضوء على الدور المحوري لهذه التقنيات في فهم البيانات البيولوجية وتوظيفها في تطوير الحلول العلاجية الحديثة، كما أتاحت الورشة للطلبة فرصة التفاعل المباشر وطرح تساؤلاتهم حول تطبيقات المعلوماتية الحيوية ومستجداتها، والتعرف إلى آفاق هذا التخصص ودوره المتنامي في مجالات البحث العلمي والعلوم الطبية الحديثة، بما يسهم في توسيع معارفهم وتنمية مهاراتهم البحثية والتقنية.

وتناولت الورشة أحدث الأساليب والتقنيات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في مجالات اكتشاف وتصميم الأدوية، مستعرضةً أبرز المنصات والأدوات الرقمية التي تسهم في تسريع عمليات البحث الدوائي بالاعتماد على البيانات الجينومية، كما أكدت الأستاذة الجمل على أن المعلوماتية الحيوية أصبحت من الركائز الأساسية في تطوير العلوم الطبية الحديثة، لما توفره من أدوات متقدمة تدعم الباحثين والعلماء في تصميم أدوية أكثر فاعلية وأقل تكلفة، مشيرةً إلى أن الإلمام بهذه التقنيات يشكل إحدى المهارات الجوهرية المطلوبة لدى خريجي التخصصات الطبية والعلمية الحديثة.

وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الطلبة المشاركين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمحتوى العلمي المطروح، وحرصاً على الاستفادة من الخبرات والمعارف المقدمة، في أجواء تعليمية تفاعلية عززت من فهمهم للتطبيقات الحديثة للمعلوماتية الحيوية ودورها في تطوير الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة العلمية والتدريبية التي تنظمها كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية، تأكيداً على التزامها بربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتمكين الطلبة من اكتساب الخبرات التقنية والمعرفية التي تؤهلهم للتميز والمنافسة في مجالات البحث العلمي والابتكار الطبي.