أخيرًا .. حسم وجهة عمر السومة الجديدة !

خبرني - انتهت إدارة نادي الفيصلي السعودي من إجراءات التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد ، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين ، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة .

جاءت الصفقة عقب استقرار السومة على الرحيل عن صفوف الحزم ، الذي قضى معه الموسم الماضي في دوري روشن ، لينتقل الآن لخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية بقميص الفيصلي .

تجدر الإشارة إلى أن الفيصلي نجح بقيادة مدربه الإيطالي جيوفاني سوليناس في العودة إلى دوري روشن ، ليستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من المسابقة المحلية لموسم 2026/27 .