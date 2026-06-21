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أخيرًا .. حسم وجهة عمر السومة الجديدة !

  • 21 حزيران 2026
  • 12:19
أخيرًا حسم وجهة عمر السومة الجديدة

خبرني - انتهت إدارة نادي الفيصلي السعودي من إجراءات التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد ، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين ، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة .

جاءت الصفقة عقب استقرار السومة على الرحيل عن صفوف الحزم ، الذي قضى معه الموسم الماضي في دوري روشن ، لينتقل الآن لخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية بقميص الفيصلي .

تجدر الإشارة إلى أن الفيصلي نجح بقيادة مدربه الإيطالي جيوفاني سوليناس في العودة إلى دوري روشن ، ليستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من المسابقة المحلية لموسم 2026/27 .

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