كلية العلوم الطبية التطبيقية في (عمان العربية) تنظم ورشة تدريبية متخصصة في سحب الدم

خبرني - انطلاقاً من رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وحرصها المستمر على تنمية مهارات طلبتها وصقل قدراتهم المهنية بما يواكب متطلبات سوق العمل، نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "سحب الدم"، قدّمتها الأستاذة أسيل الوحيدي مشرف مختبر في الكلية، بمشاركة واسعة من طلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية الصيدلة.

وبهذا الصدد بينت الدكتورة وسام الوزني القائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بأن الورشة هدفت إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بإجراءات سحب الدم وفق الأسس العلمية والممارسات المعتمدة في المختبرات الطبية، بما يسهم في تعزيز كفاءاتهم التطبيقية ورفع جاهزيتهم المهنية لمتطلبات سوق العمل في القطاع الصحي.

وتضمنت الورشة جانبين نظرياً وعملياً، حيث تناول الجانب النظري شرح أساسيات سحب العينات وطرق التعامل الآمن مع المرضى والعينات المخبرية، إلى جانب التعريف بالأدوات المستخدمة وإجراءات السلامة العامة، بينما أتاح الجانب العملي للطلبة فرصة تطبيق والإجراءات المتعلقة بسحب الدم بشكل مباشر تحت إشراف متخصص، مما أسهم في ترسيخ المعلومات المكتسبة وتعزيز الاستفادة العملية منها، وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين أظهروا اهتماماً كبيراً بالمحتوى التدريبي ورغبةً حقيقية في تطوير مهاراتهم المخبرية واكتساب الخبرات العملية اللازمة لمستقبلهم المهني.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تنظمها كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمّان العربية، تأكيداً على التزامها بتطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً بما يواكب التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل.