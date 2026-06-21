جامعة عمان العربية تنفذ سلسلة ورش تدريبية ضمن برنامج تعليم الأقران بمشاركة طلبتها

خبرني - انطلاقاً من رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية وتعزيز دور الطلبة كشركاء فاعلين في إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات، نفّذت جامعة عمان العربية ممثلة بعمادة شؤون الطلبة/قسم الإرشاد الطلابي وبالتعاون مع كلية العلوم التربوية والنفسية، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة ضمن برنامج تعليم الأقران خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026، بمشاركة واسعة من طلبة مختلف الكليات والتخصصات، بهدف تعزيز بيئة التعلم التشاركي وتمكين الطلبة من توظيف معارفهم وخبراتهم الأكاديمية في دعم زملائهم، من خلال تقديم محتوى علمي وتطبيقي في مجالات متنوعة تعكس ثراء التخصصات الأكاديمية التي تضمها الجامعة.

وشهد البرنامج تقديم مجموعة من الورش التدريبية المتخصصة، حيث قدّم الطالبان عبدالرحمن قدوره وأيوب الجوهري من كلية علوم الطيران ورشة في أساسيات الكهرباء والفيزياء، فيما استعرضت الطالبة أفنان مصباح تطبيقات المحاسبة باستخدام الحاسوب، كما قدّمت الطالبة سلافة ربابعة ورشة في المالية السلوكية، وتناولت الطالبة هديل الصيادي موضوع إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، بينما قدّمت الطالبة ابتسام ربابعة ورشة متخصصة في قنوات التوزيع الرقمي، وذلك ضمن مشاركات نوعية من طلبة كلية الأعمال.

وفي المجال الهندسي، قدّمت الطالبة رغد جميل البدن ورشة حول الدوائر الكهربائية، فيما تناولت الطالبة صفاء ياسر موضوع مقاومة المواد، كما أسهمت الطالبة ليان أبو سارة من كلية الشريعة في تعزيز المهارات القرآنية لدى الطلبة من خلال ورشة تناولت مساق التلاوة والحفظ بمستوياته المختلفة.

كما شملت الورش مشاركة الطالبة حلا عودة من كلية الآداب والعلوم بورشة متخصصة في مهارات المحادثة، بينما قدّم الطالب أحمد عمار سعادة من كلية الحقوق ورشة حول القضاء الإداري، وقدّمت الطالبة إشراقت داود من كلية العلوم الطبية التطبيقية ورشة بعنوان "مقدمة في المعلوماتية الحيوية".

وفي مجال التربية الخاصة قدّمت الطالبة روان شعلان ورشة حول التقييم والتشخيص في التربية الخاصة، فيما تناولت الطالبة آلاء الجمال المناهج والأساليب الحديثة في التربية الخاصة، بينما قدّم الطالب سيف التميمي ورشة متخصصة في كشف ومنع الاختراقات، مستعرضاً أبرز المفاهيم والتطبيقات المرتبطة بالأمن السيبراني.

وشهدت الورش تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة المشاركين، الذين انخرطوا في نقاشات وأنشطة تطبيقية متنوعة أسهمت في تعزيز الفهم العملي للمفاهيم المطروحة، وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات الواقعية، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الناقد والعمل الجماعي والتواصل الفاعل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جامعة عمان العربية في تبني الممارسات التعليمية الحديثة التي تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتعزز من دوره في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات الشخصية والمهنية، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية والابتكار بين الطلبة.