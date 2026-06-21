خبرني - أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية مميزة لبطاقة فيزا "النشامى" البلاتينية الائتمانية من البنك العربي، وذلك بالتزامن مع تأهل المنتخب الوطني الأردني ومشاركته في مونديال كأس العالم2026 ™️FIFA.

وقد تم تصميم هذه البطاقة، والتي يصدرها البنك العربي حصرياً، لتعكس روح الدعم والمساندة للمنتخب الوطني لكرة القدم (منتخب النشامى). حيث تتيح البطاقة لحامليها فرصة التعبير عن فخرهم وتشجيعهم للمنتخب وتقدم لهم مزايا وعروض حصرية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البنك العربي والاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث تجسد التزام البنك الراسخ بدعم رياضة كرة القدم والمواهب الأردنية وتمكين الشباب.

وتتيح الحملة للعملاء الحصول على استرداد نقدي فوري بنسبة 10% من قيمة مشترياتهم عند الدفع باستخدام بطاقة فيزا "النشامى" البلاتينية من البنك العربي عبر تطبيق "عربي موبي كاش"، وبحد أقصى 25 ديناراً أردنياً لكل عميل طوال فترة الحملة التي ستستمر لغاية 19/07/2026. كما توفر بطاقة فيزا "النشامى" البلاتينية العديد من المزايا والعروض الحصرية الإضافية لحامليها، مثل إمكانية الدخول إلى صالات كبار العملاء في المطارات، إلى جانب حملات الاسترداد النقدي المتنوعة التي يتم تقديمها على مدار العام، ما يضيف قيمة أكبر لتجربة العملاء اليومية.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدّم دعماً متواصلاً للاتحاد الأردني لكرة القدم منذ أكثر من 15 عاماً، وهو الراعي الرئيسي للمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، حيث يقدم البنك الرعاية الرئيسية لكافة المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، ابتداءً من النشامى والنشميات حتى منتخبات الفئات العمرية وصولاً إلى فعاليات كرة القدم في المدارس، بالإضافة لرعاية بطولات وأندية المحترفين.