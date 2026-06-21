دبي تحتفي بصناع التغيير بحضور سوري لافت

خبرني - تستضيف مدينة دبي الدورة الثالثة من جوائز Top Humanity Leaders في 27 يونيو 2026 لتكريم مبدعي الفن والإعلام.

تحتضن دبي الدورة الثالثة من جوائز "Top Humanity Leaders Awards" يوم السبت 27 يونيو 2026. ويجمع الحدث نخبة من الشخصيات العربية والعالمية التي تركت أثرا إنسانيا ملهما، ويشهد هذه الدورة حضورا سوريا بارزا يتقدمه النجمان سلوم حداد وقيس الشيخ نجيب، مما يعكس مكانة الدراما السورية وتأثيرها في معالجة قضايا الإنسان والمجتمع.

ويُكرم الفنان سلوم حداد ضمن فئة "الرسالة الفنية" تقديرا لمسيرته الإبداعية الممتدة لعقود، والتي قدم خلالها شخصيات خالدة حملت مضامين إنسانية واجتماعية عميقة، جعلته ركيزة أساسية من أعمدة الدراما العربية الأكثر تأثيرا.

كما يحتفى بالفنان قيس الشيخ نجيب لمسيرته المتميزة وحضوره اللافت، حيث نجح بتنوع اختياراته وإتقانه في ترسيخ مكانته نجما بارزا في جيله، محافظا على حضوره الجماهيري والنقدي عبر سنوات من العطاء.

وتتجاوز قائمة التكريم الحدود العربية لتشمل الإعلامية اللبنانية مي شدياق، والفنانة ريتا حرب، والإعلامي سعود الكعبي، والدكتور إحسان عز الدين، والشيف العالمي بوراك أوزدمير.

كما تُكرم النجمة الفنزويلية كورايما توريس والنجم البورتوريكي أوسفالدو ريوس، بطلا مسلسل "كاساندرا" الشهير في حقبة التسعينيات، والذي حقق نجاحا استثنائيا في العالم العربي ومهد لانتشار الدراما اللاتينية فيه.

وتقام الاحتفالية تحت شعار "صناع التغيير الإنساني في العالم... مسرح واحد... ليلة واحدة"، تكريما لمن تركوا أثرا ملموسا في الفن والإعلام والعمل المجتمعي. وتتضمن أربع فئات رئيسية هي: الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، والرسالة الفنية، والرسالة الإعلامية، وصناع العطاء الإنساني، تأكيدا على أن الإنجاز الحقيقي يكتمل فقط حين يقترن بخدمة الإنسان وإلهام المجتمعات.