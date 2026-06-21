دعوة لمقاطعة منتج ومحل شركة سوم سوم الاسرائيلي في الاردن

خبرني - تصاعدت دعوات عدد من المواطنين إلى مقاطعة شركة “SUMSUM” وفروعها، بالتزامن مع بدء نشاطها في الأردن وافتتاح متجر لها في عمّان مؤخراً، وسط مطالبات بالاعتماد على البدائل المحلية والمنتجات الوطنية.

وأفادت حركة المقاطعة في بيان لها أن العلامة التجارية “SUMSUM” التي تروّج لمنتجات الحلاوة والطحينة في أوروبا باعتبارها من منتجات الشرق الأوسط، ترتبط – وفق ما جاء في البيان – بشركات يسيطر عليها رجل أعمال إسرائيلي يمتلك أكثر من 75% من الأسهم وحقوق التصويت بحسب بيانات رسمية منشورة.

وأضاف البيان أن متابعاته أظهرت وجود ارتباطات تجارية متعددة للعلامة، رغم تسويقها عبر أسماء وعناوين تجارية مختلفة، مشيراً إلى أن الشركة التي افتتحت فرعاً لها في عمّان تُقدَّم كامتداد لعلامة أجنبية.

كما لفت البيان إلى معلومات نُسبت إلى الحكومة البريطانية تفيد بأن الحصة الأكبر في الشركة تعود لشخص يُدعى “نير موشي”، وهو مستوطن إسرائيلي، وفق ما ورد في البيان.