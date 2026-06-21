نتنياهو يتعهد بإعادة الأمن للشمال

خبرني - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نعى فيه 4 جنود قتلوا في جنوب لبنان مؤخرا، أنه سيبذل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن لسكان الشمال.

وكتب نتنياهو في بيانه: "قلب الأمة يحترق ويدمى لسقوط أربعة من خيرة أبنائنا وصفوة شبابنا الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن".

وأضاف: "زوجتي وأنا نرسل تعازينا الصادقة من أعماق قلوبنا إلى العائلات العزيزة التي فقدت أعز ما لديها من أبنائها. وكلنا، مع كل مواطني إسرائيل، نحتضن هذه العائلات في ساعاتها الصعبة والمؤلمة، وندعو من أعماق قلوبنا من أجل الشفاء العاجل للجنود المصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج".

وأشاد نتنياهو في بيانه بالجنود الأربعة الذين سقطوا على الجبهة الشمالية في المعارك ضد "حزب الله"، واصفا إياهم بأنهم "قاتلوا بشجاعة نادرة وببسالة فائقة، وقدموا أرواحهم في جبهة القتال ضد حزب الله، وذلك من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وحماية حدودها".

وتعهد بمواصلة العمل الجاد والمتواصل من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشمال، وقال: "سنواصل القيام بكل ما هو ضروري وكل ما هو مطلوب من أجل إعادة الأمن والطمأنينة إلى سكان الشمال الذين يعانون من التهديدات المستمرة".