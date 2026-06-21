اسكتلندا.. اعتقال مشبوه شنّ هجمات على المسلمين

خبرني - أوقفت الشرطة الاسكتلندية رجلا عمره 36 عاما شن هجمات استهدفت المسلمين.

وقد أسفرت هذه الهجمات التي وقعت يوم الجمعة الماضي في مدينة إدنبرة عن إصابة خمسة رجال بجروح متفاوتة.

ووفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الهجمات بدأت في منطقة قريبة من مسجد في الجهة الغربية من المدينة، حيث أصيب رجلان في ذلك الموقع، قبل أن يمتد العنف إلى مناطق أخرى من المدينة.

وقد أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لرجل عاري الصدر ويحمل سلاحا كبير الحجم، وهو يقوم بتخريب محطة وقود، ثم يشرع في تحطيم باب مطعم بيتزا يقع على بعد عدة أميال، وذلك قبل أن يتمكن رجال الشرطة من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه.

وأكدت شرطة اسكتلندا في بيان أنها قدمت تقريرا كاملا إلى النيابة العامة الاسكتلندية، وأن الرجل الموقوف سيمثل أمام المحكمة في الوقت المناسب لمحاكمته على الأفعال المنسوبة إليه.