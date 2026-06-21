النشامى يصعّد تحضيراته لمواجهة الجزائر في المونديال

خبرني - صعّد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعقد المنتخب الوطني لكرة القدم، فجر الاثنين، مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري، ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي عند الساعة 2:30 بعد ظهر الأحد بتوقيت مدينة سان فرانسيسكو (12:30 بعد منتصف الليل فجر الاثنين بتوقيت الأردن)، في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لستاد سان فرانسيسكو باي أرينا، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

ويعقب المؤتمر الصحفي التدريب الرسمي للنشامى عند الساعة الثامنة مساء الأحد بتوقيت سان فرانسيسكو (السادسة من صباح الاثنين بتوقيت الأردن) على ملعب سان خوسيه بارك، حيث ستكون الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية متاحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة المقررة عند السادسة صباح الثلاثاء 23 حزيران بتوقيت الأردن، على ستاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان النشامى أجروا تدريبهم الجمعة على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، وسط حضور وسائل الإعلام.

وغادر وفد المنتخب إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الجزائري.

وتضم قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، علي علوان.

ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في المونديال بالخسارة أمام النمسا 1-3، فيما فازت الأرجنتين على الجزائر 3-0، فيما يختتم النشامى مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين عند الخامسة من صباح الأحد 28 حزيران بتوقيت الأردن، على ملعب دالاس.