طريقة بسيطة تحمي من خطر الإصابة بسرطان المعدة

خبرني - توصل فريق من الباحثين، بقيادة البروفيسور بارك سونغ سو من مستشفى أنام الجامعي التابع لجامعة كوريا الجنوبية، إلى طريقة تعتمد على ضبط نوعية الغذاء للحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقال البروفيسور في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية:"بينت أبحاثنا أن اتباع نظام غذائي معين يسهم في خفض احتمالية الإصابة بسرطان المعدة.. عام 2025 قمنا بتحليل 507 دراسات علمية من قواعد بيانات PubMed وEmbase وCochrane، وقيمنا 139 عاملا محتملا مرتبطا بالخطر أو الوقاية، شملت التغذية ونمط الحياة والعدوى والأدوية والعوامل البيئية والوراثية. أظهرت النتائج أن تناول الخضروات والفواكه الطازجة يخفض خطر الإصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين 20 و40%، في حين أن إدراج الأسماك والمأكولات البحرية في النظام الغذائي يقلل الخطر بنسبة إضافية تتراوح بين 10 و30%.".

ويرى الخبراء أن الكمية المثلى للاستهلاك اليومي من الفواكه والخضراوات تزيد عن 400 غرام، منها 250-300 غرام من الفاكهة (ويُفضل تناولها كاملة، وليس على شكل عصير)، كما يُنصح بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والمخللة.

وأشار البروفيسور خلال المقابلة أيضا إلى أن استهلاك الحبوب المكررة، واللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان الغنية بالدهون، كلها أيضا من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة، لذا ينصح بتجنب تلك المأكولات.