هدوء حذر في جنوب لبنان بعد يومين داميين

خبرني - سُجل هدوء حذر في جنوب لبنان وعموم المناطق اللبنانية، اليوم الأحد، مع عدم رصد أي نشاط عسكري إسرائيلي منذ مساء أمس السبت.

ولم تُسجل غارات جوية أو عمليات قصف مدفعي، وذلك عقب يومين من التصعيد العسكري العنيف الذي شهدته البلاد.

وأدت غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الرشيدية في قضاء صور إلى استشهاد شخصين من الجنسية الفلسطينية، وفق حصيلة أولية.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص، بينهم طفل وامرأة، إضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح متفاوتة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف جنوب وشرق لبنان خلال اليومين الماضيين تجاوزت 110 شهداء، فيما لم تُعلن حصيلة رسمية لعدد الجرحى الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكان آخر قصف إسرائيلي قد سُجل قرابة الساعة السابعة من مساء أمس السبت، حيث استهدف قصف مدفعي مرتفع "علي الطاهر" في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، دعت بلدية مدينة النبطية المواطنين إلى عدم العودة إلى المدينة في الوقت الراهن تحت أي ظرف من الظروف، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن الوضع ما زال غير آمن للعودة.