بن غفير يدعو إسرائيل إلى تعلم قول (لا) لترمب

خبرني - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير إلى ضرورة أن تعرف إسرائيل كيف ترفض وتقول "لا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بن غفير في تصريحات له، منتقدا القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على حرية العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان: "لا يمكن الاستمرار في وقف إطلاق النار في لبنان بهذا الشكل، ويجب على إسرائيل أن تواصل الضغط العسكري على حزب الله، وذلك بغض النظر عن الموقف الأمريكي".

وأضاف أن إسرائيل يجب أن تحافظ على استقلالية قرارها السيادي، وأن تتصرف وفقا لمصالحها الأمنية القصوى، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الضغوط والمواقف الأمريكية، مشددا على أن الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يكون رهنا بإذن من أحد.

وقال بن غفير: "يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام "حزب الله" موجودا فيها".

جاءت تصريحات بن غفير في أعقاب سلسلة من المواقف الأمريكية التي دعا فيها الرئيس دونالد ترامب إسرائيل إلى ضبط النفس ووقف عملياتها العسكرية في لبنان.

فقد صرح ترامب في 16 يونيو بأنه يريد أن تتمكن إسرائيل من حماية نفسها، لكنه شدد على ضرورة أن تستخدم "حكمة جيدة" في عملياتها العسكرية .

وفي منشور له على منصة "تروث سوشيال" في 18 يونيو، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" يوم 19 يونيو، زعم ترامب أنه قادر على منع إسرائيل من شن هجمات جديدة في لبنان، قائلا: "لديهم الكثير من الاحترام لي، ويفعلون ما أقول".

وأضاف واصفا علاقته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "جيدة، ولكن علينا أن نبقيه عاقلاً بعض الشيء" .

وتأتي هذه التطورات في إطار اتفاق أوسع بين الولايات المتحدة وإيران يشمل وقفا دائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ويمهد لمفاوضات مدتها 60 يوما حول الملف النووي الإيراني.