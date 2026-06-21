ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73032 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,032 شهيدا، و173,357 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء جدد، و41 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1,021 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3,249، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.