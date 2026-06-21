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الفراية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين ويعلن مشاريع تطوير جديدة

  • 21 حزيران 2026
  • 10:57
الفراية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين ويعلن مشاريع تطوير جديدة

خبرني - أجرى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم، زيارة إلى جسر الملك حسين للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد الفراية أن خصوصية الجسر وطبيعة العمل فيه تختلف عن المراكز الحدودية الأخرى، كونه يربط الأردن مع الأراضي الفلسطينية ويخضع لإجراءات الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى وجود مواسم محددة تشهد ارتفاعاً في حركة التنقل وزيادة أعداد المسافرين، تتركز خلال فصل الصيف ومواسم الحج والعمرة.

وأوضح الفراية أنه يجري حالياً تنفيذ عطاء لتطوير البنية التحتية للجسر، كما تم إنشاء قاعات ومظلات مخصصة لانتظار المسافرين ومزودة بالخدمات الضرورية والمرافق الصحية المناسبة، مبيناً أن العمل مستمر لتطويرها، إلى جانب البدء خلال الأيام المقبلة بتنفيذ مشاريع أخرى في البنية التحتية.

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