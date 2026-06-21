وفيات الأردن.. الأحد 21-6-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد 21-6-2026:

- آمال محمد سليمان الرياطي

- آمنه عقله محمد بني سعيد

- بشار أبو شلهوب

- حبيبه عزيز كنت

- خالد محمود سالم الزعبي

- خيرية خليل يوسف العنبوسي

- راجع سعيفان

- رشدية عبدالقادر محمود القب

- رويدا اسماعيل عيد أبو سرحان

- سامي خليل القرعان

- سعاد سليم عبدالله بني ملحم

- سلطان محمود عبدالرحمن الخوالده

- شادي غازي عبدالرحمن الشبول

- شادي محمد العمري

- علاء القواسمي

- فاطمه محمد الخلايلة

- فخرية محمود احمد الملاح

- محمد محمود عبد المحسن عبيدات

- محمد حسن يوسف الزامل

- محمد موسى جوارنه

- محمد جبر ابوعواد

- محمود محمد سعيد العبداللات

- محمود سلمان الغويري

- محمود سليم عياصرة

- محمود صالح عبد الله خلف

- مريم قديسات

- منى عماد الدين محمود الروسان

- منير علي ربيع النعيمات

- مها عويد بركات البشابشه

- موسى أحمد أبو ارميس

- مي سليمان ريالات

- نجوى محي الدين صالح مرزوقة

- هاشم محمود المصري

- يوسف حسن الرفاعي

إنا لله وإنا اليه راجعون.