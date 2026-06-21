وفيات الأردن.. الأحد 21-6-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد 21-6-2026:
- آمال محمد سليمان الرياطي
- آمنه عقله محمد بني سعيد
- بشار أبو شلهوب
- حبيبه عزيز كنت
- خالد محمود سالم الزعبي
- خيرية خليل يوسف العنبوسي
- راجع سعيفان
- رشدية عبدالقادر محمود القب
- رويدا اسماعيل عيد أبو سرحان
- سامي خليل القرعان
- سعاد سليم عبدالله بني ملحم
- سلطان محمود عبدالرحمن الخوالده
- شادي غازي عبدالرحمن الشبول
- شادي محمد العمري
- علاء القواسمي
- فاطمه محمد الخلايلة
- فخرية محمود احمد الملاح
- محمد محمود عبد المحسن عبيدات
- محمد حسن يوسف الزامل
- محمد موسى جوارنه
- محمد جبر ابوعواد
- محمود محمد سعيد العبداللات
- محمود سلمان الغويري
- محمود سليم عياصرة
- محمود صالح عبد الله خلف
- مريم قديسات
- منى عماد الدين محمود الروسان
- منير علي ربيع النعيمات
- مها عويد بركات البشابشه
- موسى أحمد أبو ارميس
- مي سليمان ريالات
- نجوى محي الدين صالح مرزوقة
- هاشم محمود المصري
- يوسف حسن الرفاعي
إنا لله وإنا اليه راجعون.