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الجيش الأردني يدعم النشامى في سان فرانسيسكو على طريقته

  • 21 حزيران 2026
  • 10:12
الجيش الأردني يدعم النشامى في سان فرانسيسكو على طريقته

خبرني - قدّمت موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عرضاً موسيقياً مميزاً أمام الجماهير الأردنية المؤازرة للمنتخب الوطني في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم، وسط أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجاز النشامى وتأهلهم إلى هذا المحفل الرياضي العالمي.

وشهد العرض حضوراً واسعاً من أبناء الجالية الأردنية ومشجعي المنتخب الوطني، الذين رفعوا الأعلام الأردنية ورددوا الأهازيج الوطنية، فيما قدمت الموسيقات العسكرية معزوفات وطنية وتراثية وعسكرية عكست الهوية الثقافية الأردنية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود القوات المسلحة الأردنية في دعم الفعاليات الوطنية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز الحضور الأردني الثقافي والرياضي، إلى جانب مؤازرة المنتخب الوطني وترسيخ الروح الوطنية بين أبناء الجالية الأردنية والجماهير المساندة للنشامى، بما يعكس الدور الذي تضطلع به موسيقات القوات المسلحة في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

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