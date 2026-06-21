سورية.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا الغربي وتدهم عددا من المنازل

خبرني - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، إلى منطقة حوض اليرموك بريف درعا ‏الغربي جنوبي البلاد.

وذكرت أن القوة المكونة من أكثر من عشر آليات عسكرية نفذت التوغل في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين، ووصلت إلى أطراف الأخيرة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ‏عمدت إلى تفتيش عدد من منازل المواطنين، مما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي، لافتة إلى أن توغل القوة تزامن مع تحركات لآليات عسكرية في محيط مواقع ‏داخل القطاع الغربي في المنطقة.

وتشهد المناطق السورية الجنوبية على وجه الخصوص انتهاكات إسرائيلية شبه يومية تتخذ أشكالا متعددة، تشمل القصف الجوي والتوغلات البرية ونصب الحواجز العسكرية، إضافة إلى دهم المنازل واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وعقب إسقاط الثوار السوريين نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، في حين أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

وتتهم الحكومة السورية إسرائيل بمواصلة اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغل في ‌‏‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المدنيين ‏من خلال ‏عمليات الدهم ‌‏‌‏والاعتقال، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف.

وتطالب ‏بخروج قوات الاحتلال من ‏أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية ‏في الجنوب ‌‏‌‏السوري ‏باطلة وملغاة، ‏ولا ‌‏ترتب أي أثر ‏قانوني وفقا ‌‏‌‏‌‏للقانون ‏الدولي، داعية ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‏الجنوب السوري.‏