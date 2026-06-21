الأردن.. مرصع تودّع الوافد المصري رمضان الجندي

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعى أهالي قرية مرصع في محافظة جرش الفقيد رمضان الجندي، المغترب المصري الذي عاش بين أهله وإخوانه في القرية، وعُرف بحسن الخلق وطيب المعشر والسيرة الطيبة، وكان مثالًا في الاحترام والتعامل الحسن مع الجميع.

وأعرب أبناء المجتمع المحلي عن حزنهم لفقدان الفقيد، مستذكرين ما تحلّى به من أخلاق كريمة وعلاقات طيبة تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وسألوا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزله ويوسع مدخله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من خير، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه في الأردن ومصر جميل الصبر وحسن العزاء.

وأعلنت عائلة الفقيد أن العزاء يُقام أمام مخبز مرصع بجانب مؤسسة مرصع العسكرية في قرية مرصع بمحافظة جرش، يومي الأحد والاثنين، من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

نسأل الله أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.