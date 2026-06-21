تونس تودع المونديال مبكرا بعد خسارة مُذلة أمام اليابان

خبرني - تلقى المنتخب التونسي هزيمة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الـ6 في كأس العالم 2026.

وافتتح دايشي كامادا التسجيل مبكرا في الدقيقة 4، قبل أن يضيف إياسي أويدا الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني تفوقه، حيث سجل جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يعود إياسي أويدا ليختتم الرباعية بهدفه الثاني في الدقيقة 83.

وتعد هذه الخسارة الثانية تواليا لتونس في البطولة، بعدما استهلت مشوارها بالسقوط أمام السويد بنتيجة 5-1، ليتجمد رصيدها عند صفر من النقاط، وتفقد رسميا أي فرصة في بلوغ الدور التالي قبل الجولة الأخيرة.

كما شكلت المباراة بداية مخيبة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى المسؤولية قبل أيام قليلة خلفا لصبري لموشي، في محاولة لإنقاذ مشوار المنتخب التونسي بالمونديال.

في المقابل، عزز المنتخب الياباني حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، مؤكدا تفوقه في المباراة التاريخية رقم 1000 في سجل نهائيات كأس العالم.