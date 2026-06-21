اكتشاف طريقة لتقليل أعراض الاكتئاب والقلق لدى كبار السن

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء من الهند أن تناول مكملات البروبيوتيك يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب والقلق لدى كبار السن.

شملت الدراسة 58 مشاركا تجاوزت أعمارهم 60 عاما ويعانون من اكتئاب معتدل، وكان جميعهم يتلقون العلاجات القياسية بمضادات الاكتئاب، وقرر الباحثون إعطاء نصف المشاركين مكملات البروبيوتيك يوميا بالإضافة إلى العلاج، فيما أعطوا النصف الآخر دواء وهميا مع علاجاتهم، واستمرت التجربة 12 أسبوعا، تابع بعدها الباحثون حالة المرضى لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات البروبيوتيك شهدوا انخفاضا ملحوظا في أعراض الاكتئاب والقلق مقارنة بالمجموعة التي تناولت العلاج الوهمي، كما لاحظ الباحثون تغيرات في تركيب ميكروبيوم الأمعاء ومستويات مؤشرات حيوية مرتبطة بوظائف الدماغ، ولم تُسجل فروق جوهرية في جودة الحياة العامة بين المجموعتين.

وكانت بعض الدراسات قد أظهرت أن مكملات البروبيوتيك تؤثر إيجابا على البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسن عملية الهضم واستقلاب المواد المغذية في الجسم، ما يؤثر بدوره على الهرمونات المسؤولة عن استقرار عمل الجهاز العصبي.

كما يشير العديد من خبراء الصحة أن تناول مكملات البروبيوتيك قد يساعد في تعزيز مناعة الجسم ومحاربة بعض الامراض التي تصيب الجهاز الهضمي.