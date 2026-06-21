24 ساعة فقط قبل بلجيكا.. تحديات لوجستية تربك استعدادات إيران

خبرني - وصل المنتخب الإيراني إلى مدينة لوس أنجلوس قبل أقل من 24 ساعة من مباراته أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وأفادت تقارير صحفية بأن الفندق الذي تقيم فيه بعثة المنتخب في منطقة مانهاتن بيتش يخضع لإجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر قوات شرطة في محيطه، مع تقييد الدخول ليقتصر على النزلاء فقط، إضافة إلى وجود دوريات أمنية تغلق بعض المداخل الرئيسية.

وبحسب مصدر من داخل البعثة، وصلت بعثة إيران إلى المدينة ظهر يوم المباراة بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعتزم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب القيود المفروضة على تحركات البعثة داخل الولايات المتحدة خلال البطولة، والتي تمنع الفريق من البقاء لفترات طويلة خارج أيام المباريات.

وتتمركز بعثة المنتخب الإيراني في مكسيكو سيتي خلال فترات الإعداد، قبل التنقل إلى المدن الأمريكية لخوض المباريات، في ظل قيود تنظيمية أثارت جدلا واسعا داخل الاتحاد الإيراني.

ويخوض المنتخب الإيراني مواجهة قوية أمام بلجيكا ضمن المجموعة السابعة، التي تشهد منافسة متقاربة بين المنتخبات، في نسخة تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يذكر أن المنتخب الإيراني حقق تعادلا ثمينا بنتيجة 2-2 مع نيوزيلندا في مباراته الافتتاحية، كما تعادلت بلجيكا أمام مصر 1-1.