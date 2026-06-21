الانقلاب الصيفي في الأردن اليوم.. 14 ساعة و14 دقيقة من النهار

خبرني - تشهد المملكة صباح اليوم الأحد، “الانقلاب الصيفي”، الذي يمثل البداية الفلكية الرسمية لفصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفق ما أكده رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

وقال السكجي إن لحظة الانقلاب الصيفي ستحدث عند الساعة 11:23 صباحا بتوقيت الأردن، عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء، وتصبح أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

وأوضح أن يوم الانقلاب الصيفي يسجل أطول نهار في الأردن خلال العام، إذ تمتد ساعات النهار إلى نحو 14 ساعة و14 دقيقة، مقابل أقصر فترة ليل سنوية، مشيرا إلى أن مدة النهار تبدأ بالتراجع تدريجيا بعد هذا التاريخ وصولا إلى الاعتدال الخريفي.

وأضاف أن فصل الصيف فلكيا سيستمر هذا العام نحو 93 يوما و15 ساعة و40 دقيقة، على أن ينتهي مع حدوث الاعتدال الخريفي فجر الأربعاء 23 أيلول المقبل.

وبيّن السكجي أن ظاهرة الانقلاب الصيفي ترتبط بميل محور دوران الأرض البالغ نحو 23.5 درجة في أثناء دورانها حول الشمس، وليس نتيجة تغير المسافة بين الأرض والشمس، لافتا إلى أن الأرض تكون خلال هذه الفترة أبعد نسبيا عن الشمس مقارنة ببعض أشهر الشتاء.

وأشار إلى أن هذا اليوم يشهد أيضا أقصر ظل للأجسام وقت الظهيرة، نتيجة وصول الشمس إلى أعلى ارتفاع ظاهري لها في السماء، وذلك عند نحو الساعة 12:38 ظهرا بالتوقيت المحلي.

ولفت إلى أن مصطلح “الانقلاب” يعود إلى الأصل اللاتيني لكلمة “Solstice” التي تعني “ثبات الشمس”، في إشارة إلى تباطؤ الحركة الظاهرية للشمس في اتجاه الشمال قبل أن تبدأ رحلتها التدريجية نحو الجنوب خلال الأشهر اللاحقة.

وأوضح أن الراصدين يلاحظون خلال هذه الفترة أن المسار اليومي للشمس يصبح أكثر تقوسا، كما تشرق من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، ما يوفر أطول فترة إضاءة طبيعية خلال السنة.

وأكد السكجي أن الانقلاب الصيفي يحمل أهمية خاصة في التراث الإنساني، إذ ارتبط منذ آلاف السنين بالمواسم الزراعية والاحتفالات التقليدية لدى العديد من الشعوب، كما استُخدم في تصميم عدد من المعالم الأثرية والفلكية المرتبطة بمواقع شروق الشمس وغروبها.

وأضاف أن سماء الأردن خلال ليالي الصيف تزدان بعدد من الأجرام اللامعة والتشكيلات النجمية البارزة، وفي مقدمتها “مثلث الصيف”، إلى جانب عدد من النجوم والكوكبات الصيفية المميزة التي تشكل مشهدا فلكيا لافتا للراصدين.

وأشار إلى أن الجمعية الفلكية الأردنية تواصل سنويا تنفيذ عمليات رصد وقياسات فلكية خاصة بيوم الانقلاب الصيفي من مواقع مختلفة في المملكة، تشمل توثيق أوقات الشروق والغروب وقياس طول النهار والزوايا الفلكية، لأغراض علمية وتوثيقية.