Honor تعلن عن أحدث ساعاتها الذكية

خبرني - أعلنت Honor عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستطرحها قريبا لتنافس أفضل الساعات الذكية في الأسواق العالمية.

حصلت ساعة Honor Watch 6 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار P68/IP69، أبعاده (46.5/46.5/10.8) ملم، وزنه 41 غ، وحميت بإطار من الألمنيوم وطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

شاشاته أتت من نوع AMOLED بمقاس 1.46 بوصة، دقة عرضها (464/464) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits.

تعمل الساعة بنظام MagicOS، وذاكرة داخلية بسعة 4 غيغابايت، وجهّزت بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى والإشعارات.

زودتها Honor أيضا بمستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر لقياس معدلات الأكسجين في الدم، وبوصلة إلكترونية، ومستشعر لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

كما دعمتها بتطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم، وبطارية بسعة 980 ميلي أمبير، وستطرحها بالونين أساسيين هما الأسود والبني، بسعر 250 يورو تقريبا.