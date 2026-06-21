الجيش الإسرائيلي يكشف عن اسم أحد جنوده القتلى في جنوب لبنان

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب نيف حبشوش وهو الجندي الرابع الذي سقط في ضربة تعرضت لها دبابة إسرائيلية أمس الأول في جنوب لبنان.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الرقيب حبشوش، 20 عاما، من جيفا بنيامين، هو الجندي الرابع الذي سقط في كارثة جنوب لبنان، إلى جانب قائد الكتيبة دور بن سيمون، ويواف كلاين، ولياف كبايا.

وأشارت إلى أن بعد مقلته عثرت عائلته على دفاتر ومذكرات شخصية تركها وراءه، كتب فيها: "الجندية شرف وليست واجبا. لا تُقدّم أي معروف لأحد".

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل ضابطين خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حادثتين منفصلتين، إحداهما بطائرة مسيرة والأخرى في حادثة دبابة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه ارتفع إلى 30 منذ بدء الحرب على إيران ولبنان في 28 فبراير الماضي.