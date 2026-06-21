الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا

خبرني - تنطلق الأحد في سويسرا جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، حيث حطت طائرة المفاوضين الإيرانيين في الدولة المضيفة قبل ساعات من وصول نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، على الرغم من إعلان طهران أنها ستغلق مضيق هرمز مجددا بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقبل صعوده إلى الطائرة المتجهة إلى أوروبا، صرّح فانس للصحفيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة "أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".

غادر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة في محادثات تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفق وزارة الخارجية الباكستانية.

وتوقعت الوزارة أن يعقد شريف، "تفاعلات ثنائية" مع الوفود المشاركة على هامش المحادثات، مؤكدة أن باكستان ستواصل دعم تنفيذ التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن تبدأ المفاوضات الجمعة في سويسرا، لكنها أرجئت في اللحظات الأخيرة مع تصعيد إسرائيل لهجماتها في لبنان بعد مقتل أربعة عسكريين بينهم ضابط بنيران حزب الله.

وحينها توصلت واشنطن إلى اتفاق على تجديد وقف إطلاق النار هناك، وهو شرط من شروط اتفاقها المبدئي مع إيران، لكن القوات الإسرائيلية اشتبكت مجددا مع مقاتلي حزب الله السبت، وسط تقاذف الطرفين الاتهامات بخرق الهدنة.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "نظرا إلى إخلال الولايات المتحدة الصريح بعهودها" و"ردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان".

وكان الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان قد وقعا عن بُعد ليل الأربعاء مذكرة التفاهم التي نصّت على وقف الحرب بما يشمل جبهة لبنان، وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي "ما يزال قائما" والقوات الأميركية "يقظة".

وحذر ترامب لاحقا من أن واشنطن قد تفرض رسوم مرور خاصة بها في مضيق هرمز في حال فشل المفاوضون في إبرام صفقة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أنه لن تكون هناك رسوم "إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ولصالحها".

وبدأت المحادثات التحضيرية بين الدبلوماسيين السبت، بحسب برن.

- دفع سويسري

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية ووزارة الخارجية السويسرية، بأن وفدا إيرانيا وصل إلى سويسرا في وقت متأخر السبت.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن من بين أعضاء الوفد رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد "سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر" بموجب هذا التفاهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا".

وغادر فانس واشنطن على متن رحلة بعد الظهر للانضمام إلى المحادثات، قائلا "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين".

وصرح فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيو"ز في وقت سابق السبت، بأن المفاوضين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان هناك للتعامل مع "بعض العناصر الفنية"، مشيرا إلى أنهما قد أفادا بأن "الأمور تسير على ما يرام".

وأكدت باكستان أن "محادثات على المستوى التقني" ستُعقد الأحد في بورغنشتوك في سويسرا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أميركي وإيراني.

ويتوقع أن تجري المفاوضات على مدى شهرين وتتناول قضايا تركها الاتفاق الأولي بدون حل، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني.

- هدنة لبنان

واصلت إسرائيل وحزب الله تبادل الاتهامات السبت، مع استمرار القتال في جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد الجنود القتلى منذ توقيع مذكرة التفاهم.

وأكد مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، مضيفا أن القوات الإسرائيلية "لا تنفذ ضربات استباقية"، وإنما تعمل "بشكل دفاعي داخل المنطقة الأمنية" المعلنة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن هجمات جديدة جارية بعد أن "أطلق حزب الله أكثر من 50 صاروخا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان" خلال الليل.

واتهم حزب الله إسرائيل بأنها "وتحت جنح وقف إطلاق النار، نفّذت ليل أمس (الجمعة) محاولة تسلّل باتّجاه مرتفع علي الطاهر"، مضيفا أن مقاتليه نصبوا كمينا للقوة الإسرائيلية وتصدّوا لها "بالأسلحة المناسبة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت نحو 20 موقعا، وأحصت السلطات أكثر من 30 قتيلا.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الشهداء جراء القتال في لبنان تجاوز أربعة آلاف شخص.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن "المقاومة لها الحق الكامل بالتصدي لهذا العدو عندما يعتدي علينا".

أما السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر فقد اتهم حزب الله بانتهاك الهدنة، قائلا إن إسرائيل "تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

لكن حزب الله رد بأن إسرائيل تتحمل "المسؤولية الكاملة".

وقال فادي زيات الذي فرّ من بلدة طيردبا في جنوب لبنان، لوكالة فرانس برس إن "الخوف يسيطر" على الجنوب.

أضاف الرجل البالغ 53 عاما "عدنا إلى القرية قبل أيام قليلة، لكن حقائبنا جاهزة للفرار مرة أخرى".

ودخل حزب الله حرب الشرق الأوسط في أوائل شهر آذار عندما شن هجوما صاروخيا على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي بهجوم أميركي إسرائيلي مشترك.

ولم يتم احترام اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في نيسان، حيث تقاذف الطرفان الاتهامات بخرقه.