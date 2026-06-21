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أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطـق بالأردن

  • 21 حزيران 2026
  • 08:19
أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطـق بالأردن

يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 33- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15، وفي مرتفعات الشراة 31- 13، وفي مناطق البادية 38- 18، وفي مناطق السهول 33- 18، وفي الأغوار الشمالية 39- 21، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

ويكون الطقس الاثنين، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حارّ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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