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محرز أساسها.. ثورة مرتقبة في تشكيل الجزائر أمام النشامى

  • 21 حزيران 2026
  • 03:38
محرز أساسها ثورة مرتقبة في تشكيل الجزائر أمام النشامى

خبرني  - كثف المنتخب الجزائري من تحضيراته لمواجهة المنتخب الوطني الأردني ، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها "الخضر" في المباراة الأولى أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وقد أبدى مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش غضباً شديداً من أداء اللاعبين عقب اللقاء، ووجّه انتقاداته بشكل خاص لبعض عناصر خط وسط الميدان بسبب غياب التركيز والأخطاء المرتكبة.

 

ملامح تشكيل الجزائر أمام الأردن

ويعتزم بيتكوفيتش إجراء تغييرات ملموسة على التشكيلة الأساسية في المواجهة القادمة، حيث يتجه لتغيير ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين لضخ دماء جديدة في الفريق.

في المقابل، كثفت العناصر الجزائرية مجهوداتها خلال الحصص التدريبية الثلاث الأخيرة بذات المركز، وسط عزيمة وإصرار كبيرين من اللاعبين لتجاوز منتخب الأردن ومحو تعثر المباراة الأولى

ومن أبرز الملامح المنتظرة للتشكيلة، عودة النجم رياض محرز بنسبة كبيرة للمشاركة كأساسي؛ وكان محرز قد أسرّ لمقربيه قبل اللقاء السابق برغبته الشديدة في اللعب أساسياً ضد الأرجنتين، ورغم ذلك تقبّل قرار بقائه على دكة البدلاء بروح رياضية، وحاول تقديم الإضافة لزملائه فور دخوله بديلًا.

وفي المقابل، ورغم الانتقادات الواسعة التي طالته مؤخراً، تشير القراءات الفنية إلى اتجاه المدرب لتجديد الثقة في الحارس لوكا زيدان ليكون أساسياً في اللقاء المقبل بهدف إعطائه فرصة ثانية لتدارك الموقف

 

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