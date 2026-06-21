النشامى... ما زالت الفرصة قائمة

مع بداية المباريات الثانية لفرق كأس العالم ضمن مجموعاتها... يبرز السؤال : ماهي فرص منتخبنا في التأهل للدور الثاني، دور ال (٣٢) ؟، وهل ذلك بالإمكان؟.

لديَّ احساس بان الفائز من ملحمة (الاردن والجزائر) الكروية ،سيتاهل للدور التالي ضمن افضل ثمانية ثوالث ، حسب تعليمات ونظام البطولة، بغض النظر عن المباراة الأخيرة لكل من الفريقين.

والشاهد هنا أن الفوز على الشقيقة الجزائر (المنافسة) اهم (ضمن الحسابات الرقمية) من الفوز على الارجنتين!

ذلك أن بطلة كأس العالم بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتين لتضمن التأهل ولو كثالث مجموعة ، اما النشامى ففوزهم على الجزائر يقدمهم عليها بالنقاط وفارق الأهداف وافضلية المواجهات المباشرة وبالتالي الصعود لدور (32).

يتساءل بعض : هل نستطيع حقاً ان نتخطى منتخب الجزائر ؟ والجواب نعم، ولكن العبرة بالاخذ بالأسباب ، فالنشامى تخطوا فرقاً اقوى عبر بطولات قارية واقليمية في سنين خلت... مثل اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، أوزبكستان.... وهذه منتخبات لها تمثيل حالي في المونديال.

ختاماً فبروح النشامى ( علامتنا الفارقة) ، وفنّياتهم العالية ولا ادل على ذلك من احراز نجمنا علي علوان _ لا قوة إلا بالله _ جائزة أفضل لاعب من بين أربعة منتخبات ، تضم لاعباً تُوِّجَ بالأفضل عالمياً ثماني مرات

(ميسي) ، والإصرار على ترك الأثر الكبير في المحفل العالمي، وقبل ذلك كله _ الاتكال على الله _ أرى أن النشامى قادرون ودونما إفراط في التفاؤل، على تجاوز عقبة منتخب الجزائر والتي من خلالها سيكون التأهل ،ان شاء الله، فلسان حال النشامى يلهج :

لَاستسهلنَّ الصعبَ حتى أُدركَ المنى..

فما إنقادت الآمالُ إلا لصابرِ.