بشبهات فساد.. القضاء الإسباني يمنع زوجة رئيس الوزراء من السفر

خبرني - أصدر القضاء الإسباني، اليوم السبت، قرارا بمنع "بيغونيا غوميز" زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من السفر ومغادرة البلاد، للاشتباه في تورطها في قضايا فساد، بعد دعوى رفعتها جماعات تنتمي لتيار اليمين المتطرف.

وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو، قرارا يجبرها على تسليم جواز سفرها والمثول أمام المحكمة مرتين في الشهر حتى صدور الحكم، ولكنه لم يُحدّد بعد موعد المحاكمة.

وفُتح تحقيق بشأن بيغونيا غوميز⁠ ⁠على خلفية ما أثير عن استغلال كونها زوجة رئيس الوزراء للحصول على عقود عمل، وهي تهم تنفيها وتؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة.

وانطلق التحقيق مع زوجة رئيس الوزراء، في أبريل/نيسان الماضي، حين وجّه القضاء الإسباني إليها، رسميا، تهما بالاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في معاملات تجارية وإساءة استخدام الأموال.

مضمون التهم

وتتعلق القضية بإنشاء وإدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي في مدريد، كانت "غوميز" مشاركة في إدارته، هذا إضافة إلى شبهات استخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة.

ويحقق القضاء بشأن ما إذا كانت "غوميز" قد استغلت علاقتها برئيس الوزراء الإسباني لتحقيق منافع شخصية، خاصة فيما يتصل بمعاملاتها مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات حكومية.

غوميز تنفي

في المقابل، نفت "غوميز" وزوجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه الاتهامات، كما سارع الحزب الاشتراكي، اليوم السبت، إلى الدفاع عنها وتأكيد براءتها.

وقال الحزب الاشتراكي، في بيان، على منصة إكس "لقد تعرّضت غوميز لملاحقة قضائية وسياسية طوال عامين، وما جرى اليوم يمثل خطوة إضافية في هذا المسار".

ويخضع عدد من المقربين من رئيس الوزراء الإسباني للتحقيق في ⁠⁠قضايا تتعلق بشبهات تلقي رشاوى ⁠⁠ترتبط بالوظائف العامة وعقود النفط والغاز، وهي تهم ينفونها.

من ناحية أخرى، قالت المحكمة العليا الإسبانية إنها تحقق مع ‌‌رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو بشأن اتهامات بأنه قاد شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة نيابة ‌‌عن أطراف ‌‌أخرى، بما في ذلك شركة الطيران بلس ألترا، وهي تهم نفاها ثاباتيرو، وشدد على براءته منها.