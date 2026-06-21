بالوقت بدل الضائع .. ريمونتادا ألمانية على حساب كوت ديفوار - فيديو

خبرني - حقق المنتخب الألماني فوزًا دراميًا في الوقت بدل الضائع على نظيره منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وانتهى اللقاء، الذي أقيم مساء السبت على ملعب تورونتو، بفوز الألمان بنتيجة 2-1.

وافتتح منتخب ساحل العاج التسجيل في الدقيقة 30 عبر قائد الفريق فرانك كيسييه، بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الألماني مانويل نوير.

وفي الشوط الثاني، استفاق المنتخب الألماني ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 68 عن طريق دينيز أونداف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عاد أونداف ليسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز لمنتخب بلاده، مانحًا الألمان انتصارًا ثمينًا نقلهم إلى دور الـ32 من البطولة.