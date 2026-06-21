بشرى للأردنيين قبل مواجهة النشامى والجزائر

خبرني - في خبر سار للجماهير الأردنية، أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن بث مباراة المنتخب الوطني الأردني ونظيره الجزائري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026، عبر قناتها المفتوحة.

ومن المقرر أن يتولى التعليق على اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي.

وتقام المباراة عند الساعة السادسة صباحًا من يوم الثلاثاء 23 حزيران، بتوقيت العاصمة الأردنية عمّان ومكة المكرمة، على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُذكر أن المباراة ستُبث أيضًا عبر القناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات (مكسورة التشفير).

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية تأهبًا لهذه المواجهة المهمة.

ويغادر وفد المنتخب مساء السبت، بتوقيت الولايات المتحدة، إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادًا للمباراة، حيث يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء في قاعة المؤتمرات التابعة للملعب، قبل أن يخوض المنتخب تدريبه الرسمي عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب سان خوسيه بارك، بحضور وسائل الإعلام.