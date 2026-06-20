هل ستقطع الحبل السري؟.. هجوم على البلجيكي دوكو بسبب حضور ولادة طفله

خبرني - تلقى جيريمي دوكو لاعب منتخب بلجيكا المشارك حالياً في كأس العالم 2026 انتقادات حادة من الإعلامية فرانس بيرون عبر قناة "ليكيب" الفرنسية بسبب رغبة الأول بترك أميركا وحضور ولادة طفله، إذ قالت الأخيرة: هل ستترك منتخب بلادك وتذهب لقطع الحبل السري؟.

ومن المتوقع أن تلد زوجة لاعب مانشستر سيتي في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، وهو ذات الوقت الذي تصل فيه كأس العالم إلى دور ربع النهائي، بينما قال دوكو الأسبوع الماضي إنه يريد ترك الولايات المتحدة وحضور ولادة طفله الأول، وأضاف: الاتحاد يدعم اللاعبين ويتفهم ظروفهم، لذلك سنرى ما يمكن فعله.

وانتقدت الصحفية فرانس بيرون قرار دوكو وقالت عبر "ليكيب": ليس لدى دوكو أي خيار غير البقاء. هناك مئات اللاعبين الذين يتمنون المشاركة في المونديال. وهذه تجربة قد لا تتكرر في حياتك.

وختمت: أنت تعيش حلم طفولتك ومع ذلك ستتركه لحضور ولادة طفلك، هل ستترك منتخب بلادك وتذهب لقطع الحبل السري؟.

وتعادلت بلجيكا مع مصر في الجولة الأولى 1-1، بينما تلاقي إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.