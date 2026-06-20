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ترمب: لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما في مضيق هرمز

  • 20 حزيران 2026
  • 22:54
ترمب لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوما في مضيق هرمز

خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، أن إيران لن تفرض رسوما على مضيق هرمز قبل أو بعد المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب، عبر تروث سوشيال، "لن تُفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تفرض أي رسوم بعد انقضاء هذه الفترة،".

وأضاف أن رسوما قد تفرضها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها "حامية لدول الشرق الأوسط" لأغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية.

ووقع الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران 2026، عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.

ووقّع ترمب في 17 حزيران 2026، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.

وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وبحسب نص التفاهم، جددت طهران تعهدها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، على أن يبحث الطرفان الملف النووي لإيران في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.

وبحسب المذكرة، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على "تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين... على أن يكون الحد الأدنى من الآلية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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