خلاف على خرطوم ماء ينتهي بجريمة قتل مروعة في العراق

خبرني - تحوّل خلاف بسيط بين جيران في أحد أحياء محافظة البصرة العراقية، إلى مشاجرة مسلحة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، في جريمة مروّعة عاشها البلد الذي يشهد جرائم بين حين وآخر.

ووقعت الحادثة في منطقة الأساتذة وسط المحافظة، حيث أقدم شخص على مهاجمة منزل في الجوار إثر خلاف بينهم سببه خرطوم مياه، ليتطور الخلاف إلى مشاجرة تنتهي بمقتل شخص وإصابة والده المسن.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً أظهر لحظة هجوم الجاني على دار جيرانه وسحبه للمسدس وإطلاق الرصاص منه على شاب ووالده كانا يقفان أمام منزلهما، ما أسفر عن مقتل الشاب وإصابة والده الذي وقع أرضاً إثر الإصابة.

وقال مصدر أمني لصحيفة "شفق نيوز" العراقية: "إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني عقب ساعات من ارتكابه للجريمة التي أشعلها خرطوم مياه".

ولا تتوفر إحصائيات رسمية لعدد جرائم القتل التي يشهدها العراق سنوياً، لكن مواقع التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تحفل بكثير من الحوادث بين فترة وأخرى في مختلف محافظات العراق.

ويؤكد كثيرون مع كل نزاع مسلّح أن تصاعد مثل هذه المواجهات الدامية يعود إلى غياب الردع الفعال وانتشار الأسلحة بين المواطنين، ويشددون على ضرورة فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها العشرات سنوياً.