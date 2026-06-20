مقتل ضابطين إسرائيليين جنوب لبنان

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابطين خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حادثتين منفصلتين، إحداهما بطائرة مسيرة والأخرى في حادثة دبابة.

وأذن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل اللواء نير بن آري من في وحدة "ماجلان" التابعة لتشكيل الكوماندوس، ليلة أمس في غارة جوية بطائرة مسيرة جنوب لبنان.

كما أذن المتحدث باسم الجيش بنشر خبر مقتل الرقيب أول يواف كلاين، المقاتل في الكتيبة 52 مدرعات من تشكيل "آثار الحديد"، في حادثة دبابة أسفرت عن مقتل قائد الكتيبة، دور بن سيمون.

وتأتي هذه الخسائر في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي بيئة عمليات معقدة مع استمرار حزب الله في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدروع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن عدد القتلى بين صفوفه ارتفع إلى 30 منذ بدء الحرب على إيران ولبنان في 28 فبراير الماضي. وكان قد أعلن في 31 مارس الماضي مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط من لواء ناحال في كمين لحزب الله.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن وحدة استطلاع رصدت خلية لحزب الله، وجرى تبادل إطلاق نار من مسافة قصيرة، وأثناء محاولة إخلاء الجرحى، أطلق مقاتلو الحزب صاروخا مضادا للدبابات باتجاه القوة، مما أدى إلى مقتل الجنود. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش استعان بسلاح الجو والدبابات والمدفعية لاستهداف المهاجمين.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في جنوب لبنان، مع الحديث عن إنشاء منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني، في مواجهة "حرب عصابات" يشنها حزب الله.