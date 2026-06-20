فرنسا ترفع مستوى التأهب إلى الأحمر بسبب موجة الحر

خبرني - رفعت مصلحة الأرصاد الجوية في فرنسا مستوى التأهب إلى الأحمر في 35 مقاطعة، والبرتقالي في 45 أخرى بسبب موجة حر شديدة تشهدها البلاد يومي السبت والأحد، يتوقع أن تكسر حاجز 40 درجة في بعض المناطق.

ووفقا لـ (فرانس برس)، حذرت الهيئة من أن موجة الحر من المتوقع أن تكون "واسعة الانتشار وطويلة الأمد وشديدة"، متوقعة أن تبلغ ذروتها بين الأحد والثلاثاء، وأن يتأثر بها نحو 41 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي سكان فرنسا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة قد تصل محليا إلى 41 درجة مئوية الأحد.

وترتبط هذه الموجة، بحسب الخبراء، بتداعيات التغير المناخي، وقد أربكت البلاد منذ الخميس الماضي، ما أجبر مدارس وورش عمل على تعديل أنشطتها أو إغلاق أبوابها.

ولمواجهة هذه الموجة المبكرة من الحر، قررت باريس إبقاء حدائقها ومتنزهاتها مفتوحة ليلا، ما يتيح الوصول إلى مساحة إجمالية تبلغ 459 هكتارا على مدار الساعة.

وكانت موجات الحر في أوروب تسببت بوفاة أكثر من 60 ألف شخص عامي 2023 و2024، وفق تقديرات مرجعية.