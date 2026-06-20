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بالتفصيل.. معايير كسر التعادل في دور المجموعات بمونديال 2026

  • 20 حزيران 2026
  • 22:11
بالتفصيل معايير كسر التعادل في دور المجموعات بمونديال 2026

خبرني - يواجه كل منتخب منافسيه الثلاثة في المجموعة مرة واحدة، ويتأهل صاحبا أعلى رصيد من النقاط في كل مجموعة إلى دور الـ32، وينضم إليها أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

+معايير كسر التعادل في مجموعات كأس العالم:

إذا تساوى منتخبان أو أكثر بعدد النقاط في المجموعة نفسها بعد ختام دور المجموعات، تطبق المعايير التالية بالترتيب أدناه لتحديد المراكز، وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):

الخطوة الأولى

- أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية

- أفضل فارق أهداف في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية

- إذا تعذر حسم الترتيب وفق هذا الإجراءات، تُطبَّق المعايير التالية على المنتخبين أو المنتخبات المتساوية في عدد النقاط:

الخطوة الثانية

- أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

- أعلى درجة انضباط للفريق (اللاعبون ومسؤولو الفريق) وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليها

إذا تعذر حسم الترتيب وفق إجراءات الخطوتين الأولى والثانية أعلاه، يُطبَّق ما يلي:

الخطوة الثالثة

يُرتَّب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية في النقاط وفقًا لأحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola.

كيفية تحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث

يتم تحديد أفضل ثمانية منتخبات من بين أصحاب المركز الثالث وفق المعايير التالية:

- أكبر عدد من النقاط المحققة في جميع مباريات المجموعة

- أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

- أعلى درجة انضباط للفريق (اللاعبون ومسؤولو الفريق) وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء المتحصل عليها في جميع مباريات المجموعة

- يُرتَّب المنتخبان أو المنتخبات المتساوية في النقاط وفقًا لأحدث إصدار منشور من التصنيف العالمي لمنتخبات لرجال FIFA/Coca-Cola

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