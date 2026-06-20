العراق يستأنف حفر النفط الاستكشافي في الشمال بعد توقف امتد منذ 1978

خبرني - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية باشرت أعمال الحفر في قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين، تنفيذا لتوجيهات وزير النفط باسم محمد خضير، وبموجب عقد ثلاثي يضم شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية، وبحضور مسؤولي الشركات المعنية.

وأوضحت أن هذه البئر تعد الأولى من نوعها في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، في خطوة تهدف إلى تنشيط أعمال الاستكشاف وتطوير الرقع والمكامن الواعدة، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي الوطني من النفط والغاز وزيادة الخزين الهيدروكربوني.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الاستكشافية لتعزيز موارد النفط والغاز، مشيرا إلى أن المشروع يمثل محطة مهمة لإعادة تنشيط الاستكشاف بعد توقف طويل، ويعكس توجها لتوسيع أعمال الحفر اعتمادا على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وأضاف أن المشروع يجسد التعاون بين التشكيلات النفطية الوطنية لتعظيم الاستفادة من الثروة الهيدروكربونية واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يدعم الخطط التنموية والاقتصادية للبلاد.

وأشار إلى أن زيادة الاحتياطيات المؤكدة وتعويض المستنزف يعد هدفا استراتيجيا لتعزيز مكانة العراق النفطية عالميا ودعم تطوير القطاع على المدى البعيد، فضلا عن رفع القدرات الإنتاجية المستقبلية ومنح مرونة أكبر لإدارة الإنتاج والصادرات.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الوزارة في توسيع النشاط الاستكشافي في المناطق الواعدة، بما يعزز الاحتياطيات الوطنية ويدعم الاستدامة الاقتصادية.