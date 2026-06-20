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أمطار رعدية صيفية تزور السعودية

  • 20 حزيران 2026
  • 21:58
أمطار رعدية صيفية تزور السعودية

خبرني - توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم (السبت)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصاً الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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