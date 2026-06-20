الطواحين الهولندية تمطر شباك السويد بخمسة أهداف

خبرني - حقق منتخب هولندا فوزا عريضا على نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وفرض المنتخب الهولندي أفضليته منذ البداية، حيث افتتح بريان بروبي التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من كودي جاكبو، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17 بصناعة من دينزل دومفريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندي مستحق بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب هولندا تفوقه الهجومي، فسجل كودي جاكبو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و54، بينما قلص أنتوني إيلانغا الفارق للسويد في الدقيقة 59 بعد تمريرة من أليكساندر إيزاك.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، اختتم كريسينكيو سمرفيل مهرجان الأهداف الهولندي بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 89 بصناعة من ممفيس ديباي، ليحسم منتخب الطواحين المواجهة بنتيجة كبيرة ويعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ32.