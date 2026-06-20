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زياد وحذيفة عشيش يحرزان برونزيتان للأردن في كأس العالم للملاكمة

  • 20 حزيران 2026
  • 20:48
زياد وحذيفة عشيش يحرزان برونزيتان للأردن في كأس العالم للملاكمة

خبرني - أحرز لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش وحذيفة عشيش، اليوم السبت، ميداليتين برونزيتين للأردن ضمن منافسات بطولة كأس العالم للملاكمة المقامة حالياً في مدينة غوييانغ الصينية.

وجاءت الميدالية البرونزية الأولى عن طريق زياد عشيش في منافسات وزن 70 كغم، بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي ومواجهة الملاكم الكازاخستاني أبليك خان، قبل أن يتعرض لإصابة منعته من استكمال النزال، ليكتفي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما نجح حذيفة عشيش في إحراز الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن 50 كغم، حيث خسر في الدور تصف النهائي أمام اللاعب الأوزبكي أسيلببك.

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