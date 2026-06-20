العلوم التطبيقية تتصدر الجامعات الخاصة الأردنية وتحقق المركز 57 آسيوياً في تصنيف AppliedHE 2026

خبرني - واصلت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ترسيخ مكانتها الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن تصدرت قائمة الجامعات الخاصة الأردنية في تصنيف AppliedHE للجامعات الآسيوية لعام 2026، محققة المرتبة (57) من بين (234) جامعة خاصة على مستوى قارة آسيا.

ويُعد تصنيف AppliedHE أحد التصنيفات الآسيوية المتخصصة في تقييم مؤسسات التعليم العالي، حيث يعتمد على منهجية شاملة تقيس جودة التعليم والتعلم، والسمعة المؤسسية، ونسب توظيف الخريجين، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتدويل، والابتكار، بما يوفر معياراً مستقلاً يساعد الطلبة وأولياء الأمور والجهات المعنية على مقارنة الجامعات وفق مؤشرات أداء دقيقة.

ويأتي هذا التصنيف ليعزز إنجازاً دولياً آخر حققته الجامعة مؤخراً بتصدرها الجامعات الخاصة الأردنية في تصنيف AD Scientific Index 2026، لتجمع بذلك بين التميز في مؤشرات التعليم والسمعة المؤسسية والتوظيف والابتكار من جهة، والريادة البحثية والأكاديمية من جهة أخرى، في تأكيد واضح على مكانتها كإحدى الجامعات الأكثر تأثيراً وتميزاً في الأردن والمنطقة.

إن هذا التصنيف يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بين الجامعات الآسيوية، ويعزز حضورها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في صناعة المعرفة والابتكار وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وتضاف هذه الإنجازات إلى سجل الجامعة الحافل بالاعتمادات والتصنيفات الدولية، ليؤكد مجدداً ريادتها الأكاديمية ومكانتها المتميزة باعتبارها أول جامعة خاصة أردنية تحصل على الاعتمادات والتصنيفات الدولية، بالإضافة لحضورها المتقدم في أبرز مؤشرات التقييم العالمية.

رابط التصنيف: https://appliedhe.com/rankings/all-asia-private-university-ranking-2026/