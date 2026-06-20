كونيا لاعب البرازيل يكشف سر احتفال ركوب الأمواج في كأس العالم

خبرني - أوضح ماتيوس كونيا، مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم، سبب احتفاله بطريقة ركوب الأمواج بعد تسجيله هدفين في فوز منتخب بلاده 3-0 على هايتي في كأس العالم الجمعة.

وقال كونيا في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): أصبحت رياضة ركوب الأمواج جزءاً كبيراً من حياتي، فهي وسيلة للاسترخاء. لقد أصبحت جزءاً من روتيني اليومي، ويمكنني القول إنني أقضي وقتاً في متابعة رياضة ركوب الأمواج بقدر ما أقضيه في متابعة كرة القدم.

ولا يعرف على وجه التحديد أين يمارس لاعب مانشستر يونايتد هذه الرياضة في شمال غرب إنجلترا المعروف بأجوائه الممطرة، لكن احتفاله تحت أشعة الشمس بدا منسجماً تماماً مع صورة راكب الأمواج.

لكن ما لا ينسجم مع الصورة المعتادة للاعب البرازيلي هو تصريحاته التي بدت وكأنه سعيد فقط بالمشاركة في كأس العالم. فعلى الرغم من أن المنتخب البرازيلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، فإنه لا يعد من أبرز المرشحين للفوز بالنسخة الحالية بسبب غيابه عن التتويج منذ 24 عاماً، وبدا كونيا وكأنه يلعب مع منتخب أقل حظاً أمام هايتي التي ودعت البطولة بالفعل.

وختم كونيا: إنه أحد أفضل الأيام في حياتي. فالجميع يحلم بتمثيل البرازيل في كأس العالم، والتفكير في أنني سجلت هدفين وساعدت الفريق يجعلني سعيداً للغاية. أنا في حالة من النشوة، لا بد أنني أحلم.