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أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد لعدد من الشوارع الرئيسية مساء الاثنين

  • 20 حزيران 2026
  • 19:54
أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد لعدد من الشوارع الرئيسية مساء الاثنين

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا ًً من مساء يوم الاثنين،  تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاءات تعبيد مخصصة ، و موزعة على كافة المناطق.
بدوره أكد المدير التنفيذي للطرق المهندس سليمان الشمري انه سيتم البدء بتعبيد شارع الأميرة تغريد بن محمد في منطقة مرج الحمام، يليه شارع  الملكة زين الشرف، من اشارة السفارة الأمريكية الى اشارة تقاطع شارع الأميرة علياء، و شارع سعد شموط من حديقة بنك الاسكان الى دوار السفارة، و شارع الجيش من جسر القصور الى محطة الباص السريع، اضافة إلى شارع الأمير حسن من دوار الشرق الأوسط للمركز الأمني.
 وأشار الشمري إلى انه سيتم الإعلان عن الشوارع المراد تعبيدها خلال الفترة الليلية تباعاً، و بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق .

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