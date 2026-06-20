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الداخلية السورية تعلن القبض على (عبدو تصنيع)

  • 20 حزيران 2026
  • 18:58
الداخلية السورية تعلن القبض على عبدو تصنيع

خبرني - تمكنت وحدات وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة السوري، من إلقاء القبض على المدعو أكرم صالح الحمد، المعروف بلقب “عبدو تصنيع”، والذي كان يتولى مسؤولية التصنيع ضمن قطاع التصنيع التابع لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية.
وبحسب المعلومات الأولية المستقاة من التحقيقات مع موقوفين سابقين من عناصر الخلية ذاتها، فإن المذكور يُعد من أبرز المتورطين في إعداد وتصنيع العبوات الناسفة والألغام التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عملياته الإرهابية في المنطقة.
وتشير المعطيات إلى تورطه في تفجير دراجة نارية مفخخة في مدينة البوكمال، إضافة إلى ضلوعه في تفجير عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية من نوع “شاص” تابعة للجيش العربي السوري، فضلاً عن قيامه بزرع عبوة ناسفة كانت معدّة لاستهداف أحد عناصر الأمن الداخلي.
وقد أُحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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