الخارجية الباكستانية تعلن عن محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران في غدا

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن محادثات فنية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد يوم غد 21 يونيو في بورغنشتوك بسويسرا.

وجاء في بيان للوزارة على منصة "X": "بعد توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد، ستُعقد محادثات على المستوى الفني في بورغنشتوك بسويسرا بتاريخ 21 يونيو 2026. وسيشارك في النقاش ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى وسيطين من باكستان وقطر".

وبعد توقيع المذكرة عن بُعد، كان من المقرر إجراء محادثات في بورغنستوك بين ممثلي البلدين، بالإضافة إلى وسطاء من قطر وباكستان، بشأن الملف النووي الإيراني. إلا أن هذه المحادثات أُجلت.

يذكر أنه في ليلة 18 يونيو، وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد، تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير الماضي. كما حددت المذكرة إطارا زمنيا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز. ويُلزَم الطرفان بإجراء محادثات في غضون 60 يوما.