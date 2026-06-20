إحصائيات النشامى تتصدر المشهد في الجولة الأولى من المونديال

خبرني - فرض لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم حضورهم بقوة في أبرز الإحصائيات الفردية خلال الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، بعد أرقام لافتة عكست الأداء المميز للنشامى في أول ظهور لهم على المسرح العالمي.

وأظهرت بيانات عدد من منصات الإحصاء الرياضي العالمية، حضور لاعبي المنتخب الوطني ضمن قوائم أبرز اللاعبين في مختلف المؤشرات الفنية والبدنية خلال الجولة الأولى، في تأكيد على البداية اللافتة للنشامى في البطولة.

ففي إحصائية المراوغات الناجحة التي نشرتها (BBC Sport) تصدر القائمة الكوري الجنوبي كانغ إن لي بمعدل (5.0) مراوغات ناجحة، تلاه مباشرة كل من الأردني نزار الرشدان والمصري عمر مرموش والألماني جمال موسيالا بمعدل (4.0) مراوغات ناجحة لكل منهم.

وفي الجانب الدفاعي، برز عبدالله نصيب بعدما كان واحداً من ثلاثة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل 5 اعتراضات للكرة خلال الجولة الأولى، إلى جانب جونينيو باكونا لاعب منتخب كوراساو، ونيكو شلوتربيك لاعب المنتخب الألماني، وفقاً للإحصائيات الفنية الخاصة بالبطولة، ليؤكد مدافع النشامى حضوره ضمن قائمة أبرز المدافعين في انطلاقة المونديال.

كما تصدر لاعب المنتخب الوطني نور الروابدة قائمة الأكثر قطعاً للمسافات في الجولة الأولى، بعدما قطع مسافة (12.3 كم)، متساوياً مع لاعب المنتخب الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، في مؤشر يعكس الجهد البدني الكبير الذي قدمه خلال المنافسة.

بدوره، فرض المدافع يزن العرب نفسه بين نخبة مدافعي البطولة، حيث جاء ثالثاً عالمياً بمعدل المساهمات الدفاعية الناجحة برصيد (19.0)، والتي تشمل التشتيت وقطع الكرات والتدخلات الناجحة، ليواصل تأكيد دوره المحوري في الخط الخلفي للنشامى.

وفي الجانب الهجومي، تصدر علي علوان تصنيف دقة وجودة التسديد في الجولة الأولى وفق إحصاءات (Gradient) بحصوله على تقييم (91.5)، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانياً بتقييم (89.1)، والأميركي فولارين بالوغون ثالثاً بتقييم (87.5).

ولم يقتصر تألق علوان بالأرقام، بل حصد أيضا جائزة رجل المباراة في الجولة الأولى من كأس العالم، ليصبح حالة استثنائية خلال هذه الجولة كونه اللاعب الوحيد الذي نال هذا التقدير رغم خسارة منتخب بلاده، في الوقت الذي ذهبت فيه الجوائز الأخرى في جميع مباريات الجولة، للاعبين من منتخبات حققت الفوز.

وتعكس هذه الأرقام، وفقاً للإحصائيات العالمية المعتمدة، البداية اللافتة للاعبي المنتخب الوطني في مشاركتهم التاريخية بكأس العالم، وتؤكد أن النشامى تركوا بصمتهم مبكراً بين أبرز نجوم البطولة العالمية.