قطر: ندعم بدء المفاوضات بين أميركا وإيران للتوصل إلى حلول مستدامة

خبرني - أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد آل ثاني، على دعم بلاده بدء المفاوضات بين أميركا وإيران للتوصل إلى حلول مستدامة، وذلك بعد تأجيل المحادثات الإيرانية الأميركية التي كانت مقررة أن تبدأ، اليوم الجمعة، في سويسرا.

وقال آل ثاني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في منتجع بورغنشتوك السويسري، إن هذه المفاوضات من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم، وفق بيان للخارجية القطرية.

كما ذكر البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وقف للنار

أتى ذلك بعدما بدا أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران والولايات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بما يشمل لبنان، باتت على المحك، مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة بين الطرفين في سويسرا، وسط تصاعد وتيرة المواجهات في لبنان.

وأعلنت الحكومة السويسرية تأجيل المفاوضات المقررة، الجمعة، في سويسرا بين طهران وواشنطن بهدف إطلاق عملية مدتها 60 يوما لحل القضية المحورية المتعلقة ببرنامج طهران النووي، إلى أجل غير مسمى.

وبعدما وقع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد مذكرة التفاهم التي تنص على وقف الحرب في كافة جبهاتها ومنها لبنان، كان من المقرر أن يتم توقيعها رسميا الجمعة في سويسرا وإطلاق مرحلة التفاوض، بحضور فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اللذين قاد كل منهما وفد بلاده في جولة التفاوض المباشر الوحيدة التي جرت في إسلام آباد في نيسان/أبريل.

إلا أن فانس ألغى زيارته، وكذلك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي لعبت بلاده دورا حاسما في التوصل إلى الاتفاق من خلال اضطلاعها بمهمة الوساطة.

من جانبها، أوضحت طهران أن تلك المفاوضات كانت مربوطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم، التي وقعت بين الرئيسين الأميركي والإيراني، ليل الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إن المحادثات المتعلقة بالاتفاق النهائي تتوقف على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم مع أميركا واستمرار تنفيذها.

كما أضاف أن "مذكرة التفاهم وُقّعت إلكترونياً وبشكل رسمي مما جعل اجتماع سويسرا الذي كان مقرراً اليوم غير مُلح في الوقت الراهن".